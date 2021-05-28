



تقديم وظائف كلية الملك خالد 1442-2021.. رابط التسجيل في وظائف برنامج التشغيل الذاتي بالمدينة الطبية للرجال والنساء





كلية الملك خالد، تقديم كلية الملك خالد 1442 حيث الإعلان عن عدة وظائف تقنية وإدارية وصحية وطبية بالإضافة للعمل كمراسلين، حيث يتم التقديم على الوظائف من خلال عملية التسجيل في وظائف كلية الملك خالد 1442 عبر الموقع الإلكتروني، نرصد لحضراتكم متابعينا الكرام كلية الملك خالد وظائف 1442 ورابط كلية الملك خالد تسجيل وظائف 1442.





كلية الملك خالد

تعلن جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن وجود عدد 35 وظيفة شاغرة في المجالات التقنية والإدارية والطبية والمراسلين لكل من الرجال والنساء وذلك على وظائف برنامج التشغيل الذاتي للمدينة الطبية، حيث تدعو الجامعة الراغبين في التقديم على وظائفها التوجه عبر الموقع للتسجيل وفقا للموعد المعلن للمؤهلات المطلوبة ولعدد من الشروط العامة.





شروط تقديم وظائف كلية الملك خالد

- لابد للمتقدم أن كون سعودي الجنسية

- التقدم يكون على وظيفة واحدة دون السماح بالتقدم لأكثر من وظيفة

- يجب ألا يكون المتقدم مفصول من جهة أخرى لأي سبب

- التمتع بحسن السير والسلوك

- إرفاق كافة الشهادات المطلوبة

- اجتياز كافة الاختبارات المقررة

- التقديم عبر الموقع الإلكتروني

- أي شهادة أجنبية ترفق بالترجمة من مكتب معتمد





رابط التسجيل في وظائف كلية الملك خالد

للاطلاع على الوظائف والتسجيل اضغط على الرابط التالي (اضغط هنـــــــــا).





موعد تقديم كلية الملك خالد 1442

يبدأ التقديم بداية من الجمعة الموافق 2021/5/28 على أن ينتهي التقديم في يوم الأحد الموافق 2021/6/6 أي الموافق 1442/10/25.







