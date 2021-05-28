Advertisements

برلين تصف حادثة طائرة "رايان إير" في مينسك بالقرصنة الجوية

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وصف نائب المستشارة الألمانية، وزير المالية، لاف شولتز، أن الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط الجوية الأيرلندية "رايان إير" في مينسك بأنه "عمل غير مسبوق من أعمال القرصنة الجوية".
واتهم شولتز، في تصريح أدلة به في مقابلة صحفية نشرتها مجموعة "فونك"، رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بتزوير خطر تفخيخ الطائرة.

وقال نائب المستشارة الألمانية إن "لوكاشينكو، الذي أجبر طائرة ركاب على الهبوط بتهديد مزيف حول تفخيخ الطائرة، انتهك القانون الدولي من أجل اعتقال منتقد (بيلاروسي) غير مرغوب فيه".

ودعا شولتز إلى "ضرورة عزل النظام في مينسك على المستوى الدولي"، مضيفا أنه لا يمكن تجاهل ما حدث.

واعتقلت السلطات البيلاروسية، في وقت سابق، مؤسس إحدى أبرز القنوات المعارضة في تطبيق "تلغرام"، بعد هبوط اضطراراي لطائرة كان على متنها في مينسك.

وقالت وسائل إعلام بيلاروسية رسمية إن طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" هبطت الأحد الماضي، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة هذه المزاعم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطار مينسك طائره برلين

أخبار تهمك

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 17 ساعة

الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سند النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة 33 شخصا فى هبوط اضطرارى لطائرة "ريان اير"

عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة روسية في باكو بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها

هبوط اضطراري لطائرة قرب الخرطوم

اختفاء طائرة فرنسية من الرادار قبل الهبوط اضطراريا في إيران

بيلاروسيا تحمي الصناعة الوطنية بحظر استخدام سيارات المرسيدس

هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية جنوبي روسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

08:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»