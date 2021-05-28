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"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى 106 كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه
- عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقى وتنفيذ أنظمة الري الحديث وإستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية
- تكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية
- الانتهاء من تأهيل 1741كيلومتر من الترع، والعمل على تنفيذ 5363 كيلومتر، وتوفير الاعتمادات لـ 1122 كيلومتر أخرى، بإجمالي 8226 كيلومتر من الترع
- تحويل 320 ألف فدان لأنظمة الري الحديث، وطلبات للتحول للري الحديث بزمام 85 ألف فدان


عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقى، والتحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الري والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث.

وإستعرض وزير الري رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث وإستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة ستقوم بالبدء في تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقى الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية وتطبيق أنظمة الري الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية "كمرحلة أولى" بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقي والأراضي الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى 106 كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه، على أن يتم إستعادة التكاليف من المنتفعين بتسهيلات ميسرة.

و وجه "عبد العاطى " أثناء الإجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1741 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 1122 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه، ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة 320 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث
"الري" تبدأ تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث

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