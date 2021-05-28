



دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021/1442 لجلب الرزق ورفع البلاء.. ادعية مستجابة يوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر شوال 1442





دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021، حيث يحمل يوم الجمعة لدى كافة الامة الاسلامية طابع خاص لما يحمله هذا اليوم من فضل ونعمة كبيرة، حيث ذكر يوم الجمعة في القرآن الكريم وعززه الله عن باقي ايام الاسبوع ليكون فيه فضل كبير للاعمال الصالحة مثل الصلاة والدعاء والتسبيح.





ومن اهم الاعمال المستحب القيام بها في نهار وليل يوم الجمعة من كل اسبوع هو الدعاء، حيث نعلم مدى فضل الدعاء بشكلٍ عام على مدار العام في اي يوم من ايام الاسبوع، الا ان يوم الجمعة اه قيمة خاصة وفضل خاص في الدعاء، وهو ما يجعل المسلمين لديهم رغبة في التعرف على افضل الادعية المستحبة يوم الجمعة، وسوف نوضح اهم هذه الادعية المستجابة والمستحبة في يوم الجمعة.





دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021

افضل الادعية المستحبة في يوم الجمعة 2021 هناك الكثير من الأدعية المستحب ترديدها في يوم الجمعة المبارك، حيث يعتبر يوم الجمعة من الأيام المميزة التي يتميز عن باقي ايام الاسبوع لصلاة الجمعة التي يتؤديها المسلمين مرة واحدة في الاسبوع وهو ما يجعلهم مشتاقين لها بشكل كبير، ونجد ان افضل الادعية المستحبة في يوم الجمعة من كل اسبوع مايلي.





- اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.





- اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين في ليلة الجمعة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب أباءنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين.





ادعية مستجابة يوم صلاة الجمعة

فضل الدعاء بشكل عام كبير على المسلمين في جميع ايام الاسبوع والعام، وبشكل حاث في يوم الجمعة المبارك الذي يحمل من الفضل والبركة والرزق الكثير، لذلك اليكم افضل دعاء في يوم الجمعة مكتوب.





- اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.





- لا اله الا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك العدل اليقين ، لا إله إلا الله إلهنا وإله آباؤنا من قبلنا ، سبحانك ربي إنى كنت من الظالمين ، لا إله إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيده الخير كله و بيهد المصير سبحان الله تعالى خضوعاً لعظمته دعاء الجمعة اللهم في يوم الجمعة، أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرج همومنا، وأبدل كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر وسخر لنا من الاقدار أجملها اللهم أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. اللهم إنا نسألك سعة الرزق والبركة في العمر.



