Advertisements

دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021/1442 لجلب الرزق ورفع البلاء.. ادعية مستجابة يوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر شوال 1442

الجمعة 28/مايو/2021 - 09:57 ص
دعاء يوم الجمعة مكتوب
دعاء يوم الجمعة مكتوب
Advertisements

دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021/1442 لجلب الرزق ورفع البلاء.. ادعية مستجابة يوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر شوال 1442

دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021، حيث يحمل يوم الجمعة لدى كافة الامة الاسلامية طابع خاص لما يحمله هذا اليوم من فضل ونعمة كبيرة، حيث ذكر يوم الجمعة في القرآن الكريم وعززه الله عن باقي ايام الاسبوع ليكون فيه فضل كبير للاعمال الصالحة مثل الصلاة والدعاء والتسبيح. 

ومن اهم الاعمال المستحب القيام بها في نهار وليل يوم الجمعة من كل اسبوع هو الدعاء، حيث نعلم مدى فضل الدعاء بشكلٍ عام على مدار العام في اي يوم من ايام الاسبوع، الا ان يوم الجمعة اه قيمة خاصة وفضل خاص في الدعاء، وهو ما يجعل المسلمين لديهم رغبة في التعرف على افضل الادعية المستحبة يوم الجمعة، وسوف نوضح اهم هذه الادعية المستجابة والمستحبة في يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021
افضل الادعية المستحبة في يوم الجمعة 2021 هناك الكثير من الأدعية المستحب ترديدها في يوم الجمعة المبارك، حيث يعتبر يوم الجمعة من الأيام المميزة التي يتميز عن باقي ايام الاسبوع لصلاة الجمعة التي يتؤديها المسلمين مرة واحدة في الاسبوع وهو ما يجعلهم مشتاقين لها بشكل كبير، ونجد ان افضل الادعية المستحبة في يوم الجمعة من كل اسبوع مايلي.

- اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين في ليلة الجمعة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب أباءنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين.

ادعية مستجابة يوم صلاة الجمعة
فضل الدعاء بشكل عام كبير على المسلمين في جميع ايام الاسبوع والعام، وبشكل حاث في يوم الجمعة المبارك الذي يحمل من الفضل والبركة والرزق الكثير، لذلك اليكم افضل دعاء في يوم الجمعة مكتوب.

- اللهم في يوم الجمعة متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وأنعم علينا بصحة الأبدان واكفنا شر الإنس والجان وأسألك اللهم فرجاً لكل مهموم وعطاءً لكل محروم وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت ورزقاً لكل محتاج واستجابة لكل دعاء.

- لا اله الا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك العدل اليقين ، لا إله إلا الله إلهنا وإله آباؤنا من قبلنا ، سبحانك ربي إنى كنت من الظالمين ، لا إله إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بيده الخير كله و بيهد المصير سبحان الله تعالى خضوعاً لعظمته دعاء الجمعة اللهم في يوم الجمعة، أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرج همومنا، وأبدل كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر وسخر لنا من الاقدار أجملها اللهم أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. اللهم إنا نسألك سعة الرزق والبركة في العمر.

دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021/1442 لجلب الرزق ورفع البلاء.. ادعية مستجابة يوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر شوال 1442

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعاء يوم الجمعة مكتوب 2021 دعاء يوم الجمعة مكتوب 1442 دعاء يوم الجمعة مكتوب دعاء يوم الجمعة

أخبار تهمك

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 14 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سند النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لـ "موسيماني".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أدعية رمضان | ننشر دعاء الجمعة الأولى من الشهر الكريم.. عليك ترديده قبل الإفطار

أجمل الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك التي جاءت بالقرآن الكريم ودعا بها الأنبياء

ادعية رمضان مكتوبة | دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020/1441 مكتوب وثوابه دعاء يوم 4 رمضان Ramadan 2020

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2020/1441 واكثر الادعية استجابة دعاء الصائم | (ادعية رمضان مكتوبة) Ramadan 2020/1441 (دعاء 5 يوم رمضان)

دعاء ليلة القدر في رمضان | (دعاء يوم 27 رمضان 1441) أدعية ليلة القدر المستجابة مكتوبة ومستحبة رمضان 202/1441 (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا)

تعرف على الأدعية المستحبة في يوم عاشوراء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:51 ص

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

12:58 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

08:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»