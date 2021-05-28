مي سليم وأبنتها بداعبان الجمهور بفيديو عبر "التيك توك"

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها فيديو جديد لها علي “تيك توك”،ظهرت فيه بصحبة ابنتها،ونشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلقت سليم من خلال الفيديو:"I love u lily❤".





يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.









ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .



