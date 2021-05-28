



تعرف على خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من خلال رابطلينك موقع وزارة القوى العاملة





التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، لقد ازدادت مؤخرا عمليات البحث من قِبل المواطنين في مصر عن منحة العمالة الغير منتظمة وعن طريقة التسجيل فيها، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد وأيضا مع انتشار الموجة الثالثة من وباء كورونا، وقد قامت وزارة القوي العاملة بمنح تلك المنحة والتي قدرها 500 جنيها لجميع الأسر المتضررة من الازمة لمساعدتهم لشراء كافة المستلزمات الأساسية، وفي ذلك المقال نستعرض معكم كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.





منحة العمالة الغير منتظمة 2021

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة احدي وسائل الدعم المادي التي تقدمه الحكومة المصرية الي الاسر محدودي الدخل وذلك بمبلغ قدره 500 جنيها، ويتم منحها بصورة شهرية لمن تنطبق عليهم كافة الشروط التي وضعتها وزارة القوي العاملة عبر مكاتب البريد وماكينات السحب ATM، وقد تم فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لاعداد كبيرة من مختلف الفئات، خصوصا بعد ان تم الاستغناء عن بعض العاملين في عدد من الشركات والمصانع وذلك لضمان وصول الدعم الي مستحقيه.





طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

بعد اعلان وزارة القوة العاملة باتاحة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بدات التساؤلات تزداد لدي الكثير من المواطنين عن طريقة التسجيل بها، ولمعرفة التسجيل في المنحة بالرقم القومي يمكنكم اتباع الخطوات التالية:





- الدخول الي الموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة ( اضغط هنــــــــــا ).

- اختر منحة العمالة الغير منتظمة ثم سجل الرقم القومي الخاص بك.

- قم بإدخال رقم الهاتف وكافة البيانات الخاصة بك ثم الضغط علي ايقونة تسجيل.

- في حالة اذا ما كنت من مستحقي الدعم سوف تصلك رسالة علي هاتفك لتخبرك بموعد ومكان استلام الدعم.



