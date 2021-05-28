Advertisements

ضبط 31 قضية أمن عام وتنفيذ 194 حكما قضائيا متنوعا

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements


تمكنت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:

نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- معدات).

أثمرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر، عن ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (31) قضية.

وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (1190) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (194) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (1) قضية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


أخبار تهمك

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سند النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 19 ساعة

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ حوالي 4 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة تسعد نجوم الزمالك قبل موقعة الجونة

منذ أقل من ساعتين

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

02:51 ص

مفاجأة تسعد نجوم الزمالك قبل موقعة الجونة

10:36 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»