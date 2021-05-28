ضبط 31 قضية أمن عام وتنفيذ 194 حكما قضائيا متنوعا





تمكنت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية من مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:



نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- معدات).



أثمرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة والذخائر، عن ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام، تم ضبط (31) قضية.



وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (1190) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (194) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (1) قضية.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.









