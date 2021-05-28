منظومة الشكاوي تنجح في التعامل مع شكاوي المواطنين بعدة محافظات

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإزالة أسباب تلك الاستغاثات والشكاوى.



وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تعاملت مع الشكاوى الواردة من بعض أهالي مساكن عرب الزينة، مركز سمالوط بمحافظة المنيا، التى أفادوا فيها تضررهم من كثرة انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بالمنطقة، كما أضافوا أن ذلك الظلام الدامس قد يتسبب في وقوع حوادث.



وبالتوجيه إلى محافظة المنيا، أفادت أنه تم توجيه فريق الطوارئ إلى العنوان محل الشكوى، وإجراء الصيانة اللازمة، وإضاءة كافة أعمدة الإنارة المعطلة.



وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تلقت شكوى من مواطن مقيم بمنشية راغب مركز الحسنية بمحافظة الشرقية بشأن وجود عمود كهرباء (تيار عالي) مكسور أمام مدرسة منشية راغب.



وبالتوجيه الى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن العمود محل الشكوى هو عمود كهربائي ذو جهد متوسط وليس عاليا وهو على تفريعة محول العمدة من مغذى سماكين الغرب، وتم صرف عمود جهد متوسط آخر لاستبداله بالقديم وتم زراعته بالفعل، وإزالة أسباب الشكوى.



وتلقت المنظومة شكوى من سكان منطقة حلمية الزيتون، بمحافظة القاهرة، أفادوا خلالها بوجود بالوعة صرف صحي بغطاء تالف أمام محطة مترو أنفاق حلمية الزيتون، مما يمثل خطرًا وتهديدًا على سلامة المارة.



وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفادت إدارة الطوارئ أنه تم تركيب برواز وغطاء من مادة الزهر وإحكام غلق البالوعة محل الشكوى، وإزالة أسبابها.



وفي ذات السياق، وردت عدة شكاوى من بعض المواطنين المقيمين بمدينة 15 مايو (مجاورة 4) بمحافظة القاهرة، تفيد أن هناك عددا من البالوعات بالمنطقة بدون أغطية، والتمسوا في شكواهم سرعة توفير أغطية لتلك البالوعات؛ درءا للمخاطر وحفاظًا على حياة الأهالي، خاصة الأطفال.



وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفاد جهاز مدينة 15 مايو، أنه فور تلقي الشكوى، تم التوجه إلى العنوان محل الشكوى؛ واستكمال أعمال تغطية بالوعات الصرف الصحي بالمنطقة.



ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكاوى واستغاثات من بعض أهالي قرية ميت حبيب، مركز سمنود، بمحافظة الغربية، أشاروا فيها إلي وجود طفح لمياه الصرف الصحي أمام منازلهم، والتمسوا التخلص من هذه المياه، حفاظًا على صحتهم وبخاصة الأطفال.



وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفادت أنه تم توجيه سيارات نزح وشفط مياه الصرف من المنطقة محل الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى فور تلقيها.



كما تلقت المنظومة استغاثة من أهالي قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، متضررين فيها من تراكم القمامة والمخلفات بترعة النعناعة، ومطالبين بتطهير الترعة.



وبالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، قامت الإدارة المختصة بإصدار أمر تطهير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.





وتعاملت المنظومة مع بلاغًا من أحد المواطنين بشأن تراكم مخلفات وقمامة بكثرة في حرم وبالقرب من قضبان السكة الحديد - خط "أبو قير"- بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، بما قد يتسبب في إحداث عرقلة لحركة مرور القطارات بالمنطقة المذكورة.



وبالتوجيه إلى محافظة الإسكندرية، أفادت إدارة الرصد البيئي انه بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تم تكليف شركة نهضة مصر لرفع المخلفات محل الشكوى، حيث تم رفع حوالى 84.700 طن تراكمات قمامة ومخلفات تقريبا.



وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: تلقت المنظومة عدة شكاوى واستغاثات من بعض أهالي قرية أبو غنيمة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تضرروا فيها من نشوب حريق بتراكمات القمامة والمخلفات الواقعة بحرم السكك الحديدية، بما ينتج عنه أدخنة كثيفة وانبعاث روائح كريهة.



وبالتوجيه إلى محافظة كفر الشيخ، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة، تم استدعاء سيارة إطفاء وتم إخماد الحريق، كما تم رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات، وإزالة أسباب الشكوى.



وتلقت المنظومة شكوى من مواطن يتضرر فيها من تراكم القمامة أمام وداخل نفق أبو زارع من شارع جسر الكونيسة بالمنيب محافظة الجيزة، مطالبًا بإزالة تلك التراكمات حفاظًا على سلامة الوضع البيئي للمنطقة.



وبالتوجيه الى محافظة الجيزة، أفادت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة انه تم توجيه حملة لرفع المخلفات محل الشكوى وإزالة أسبابها، على أن تتم المتابعة بصفة مستمرة.



وفى ذات السياق، تعاملت المنظومة مع الشكوى الواردة من أحد المواطنين المقيمين بمساكن الشباب، كفر طهرمس، بمحافظة الجيزة بشأن وجود تراكمات قمامة أسفل الطريق الدائري، بما يعيق حركة المارة.



وبتوجيه الشكوى لمحافظة الجيزة، أفاد قطاع نظافة بولاق انه تم توجيه حملة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات فور تلقى الشكوى، وإزالة أسبابها.

