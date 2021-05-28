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بكين تهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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هنأت وزارة الخارحية الصينية الرئيس السوري بشار الأسد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأبدت استعدادها لمساعدة دمشق في الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تصريح، اليوم الجمعة، إن الصين تدعم بقوة جهود سوريا لحماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الخميس، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

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سوريا بكين بشار الاسد الانتخابات الرئاسيه

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