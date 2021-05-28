حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين



قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة الفيوم، أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة(5) متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"، ضبط (3) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الأستروكس – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 3هاتف محمول)، بحوزة 3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية".



كما تم ضبط(2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتى "مخدرات - سرقة "، (1) قضية حيازة آثار بحوزة متهم، (1) قضية سلاح أبيض بحوزة متهم، وتنفيذ (110) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.







