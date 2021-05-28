Advertisements

حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة الفيوم، أسفرت جهودها عن ضبط (5) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة(5) متهمين " لأحدهم معلومات جنائية"، ضبط (3) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الأستروكس – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 3هاتف محمول)، بحوزة 3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط(2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتى "مخدرات - سرقة "، (1) قضية حيازة آثار بحوزة متهم، (1) قضية سلاح أبيض بحوزة متهم، وتنفيذ (110) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



أخبار تهمك

مفاجأة تسعد نجوم الزمالك قبل موقعة الجونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سند النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على عرض برشلونة لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:57 ص

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

02:51 ص

مفاجأة تسعد نجوم الزمالك قبل موقعة الجونة

10:36 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»