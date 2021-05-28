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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية..ط

وأسفرت جهودها عن ضبط (6) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة(6) متهمين، ضبط (20) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 22 متهمين " لعدد 12 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط (8) قطع سلاح أبيض، وضبط (1) مراقب هارب، وضبط (4)متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7236) حكم قضائى متنوع. 

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

 


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