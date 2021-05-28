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خلال 24 ساعة.. ضبط 1264 قضية تموينية متنوعة

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


ونجحت الجهود في ضبط (1264) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2٫725 طن"لحوم مجمدة- كبدة مجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫5 طن"كفتة – مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لسلسلة مطاعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3،5 طن "جبن موتزريلا – جبن مطبوخ"معبأة داخل عبوات – 300 عبوة مربى مختلفة الأنواع وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" ) بمحافظة كفر الشيخ.

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ).. بحوزة (1،4 طن دقيق مدعم) قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للاتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى- بمحافظة القاهرة).. بحوزة (1،58 طن سكر تموينى – 1500 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى..قدرت بقيمة مالية 41225 جنيهًا) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم ضبط (27515 عبوة وقرص "منشطات – مكملات غذائية – شاى تخسيس") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد الإنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأدوية والمنشطات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (3 طن"تقاوى ذرة" بدون مستندات مجهولة المصدر- 36744 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المبيدات الزراعية) بمحافظة المنوفية.

وضبط (2،5 طن"أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

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