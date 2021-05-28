حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 مايو 2021.





متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية





سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 927 إلى 929





سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 850 إلى 852





سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 811 إلى 813





سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 695 إلى 697





سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 541 إلى 542





سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 463 إلى 465





سعر الاونصة تسجل 28,825 إلى 28,896





سعر الجنيه الذهب يسجل 6,488 إلى 6,504





سعر الكيلو الذهب يسجل 926,857 إلى 929,143



