Advertisements
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-5-2021 بمحلات الصاغة
الجمعة 28/مايو/2021 - 11:33 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 مايو 2021.
متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 927 إلى 929
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 850 إلى 852
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 811 إلى 813
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 695 إلى 697
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 541 إلى 542
سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 463 إلى 465
سعر الاونصة تسجل 28,825 إلى 28,896
سعر الجنيه الذهب يسجل 6,488 إلى 6,504
سعر الكيلو الذهب يسجل 926,857 إلى 929,143
Advertisements