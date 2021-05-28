لا خطورة ولا إصابات.. مفاجآت عن الفطر الأسود بمصر





كشف عدد من المختصين عن مفاجآت بشأن الفطر الأسود في مصر وحقيقة وجود حالات بالمرض في البلاد من عدمه وعن طبيعة الطريقة التي يهاجم بها المرض البشر.



والفطر الأسود عبارة عن عدوى فطرية بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، ويصاب الناس به عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.





لا خطر من الفطر

وأكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه لا يوجد داعٍ للقلق من الفطر الأسود أو الأصفر، حيث إن الفطر موجود في الطبيعة حولنا ولا يعدى، حيث إنه إذا كان لدى شخص مناعة ضعيفة وأصيب بالفطر الأسود فإنه لا يعدى الشخص السليم.



ولفتت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إلى أنه لا يوجد حالات إصابة بالفطر الأسود في مصر، ولكنها موجودة في الهند، موضحة أن بروتوكولات العلاج والنظام الصحى في مصر واضح ولا يوجد سوء استخدام للأدوية، كما أن أسلوب العلاج ومنع العدوى مختلف في مصر عن البلدان الأخرى.





المرض غير موجود في مصر

فيما وصف الدكتور محمد صدقي أستاذ أمراض الصدر، مرض الفطر الأسود بأنها "انتهازي" يصيب الشخص الذي ليس لديه مناعة ويعاني من أمراض أخرى، مؤكدًا أن هذا المرض غير موجود في مصر.



وفي تصريحات تليفزيونية، قال "صدقي" إن الحالة التي يدور الحديث بشأنها حاليًّا بإصابتها بالفطر الأسود هي حالة نادرة جدًا، مشيرًا إلى أن هذا الفطر قد يصيب الجسم بسبب تناول عقار الكورتيزون ومضادات حيوية بشكل متواصل، معقبًا: "هذه الفطريات طول عمرها بتعيش معنا ولا تفعل شيئًا".



لا حالات بالقليوبية

وفي نفس السياق، أعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع مستشفيات القليوبية لم تسجل أي حالات إصابة بالفطر الأسود.



وأضاف أن جميع مديري المستشفيات على استعداد التام للتعامل مع أي إصابات من مرض الفطر الأسود، وأنه في حالة ظهور أي إصابة بالفطر الأسود، يتم عزلها داخل مستشفيات عزل كورونا، بغرف مخصصة لذلك بعيدًا عن باقي المرضى.



وأكد أن الفريق الطبي بجميع مستشفيات المحافظة يعمل بكل طاقاته لخدمة جميع المرضى على حد سواء، حتى تمام الشفاء.