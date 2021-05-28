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عزل جميع المشاركين في الفقاعة الطبية عن الجماهير في ملعب السد

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:20 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حرص مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»،  على الحديث مع الجهاز الإداري بالأهلي ونهضة بركان، قبل مرانهما الأخير الذي أقيم أمس على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وأبلغوهم بضرورة الالتزام بأماكن جلوس البدلاء خارج الملعب، بالإضافة إلى تواجد جميع أفرد البعثة المرافقة للفريقين بعيدا عن الجماهير التي ستتواجد في مدرجات استاد نادي السد، وذلك التزاما بإجراءات الفقاعة الطبية المعمول بها، منذ الوصول إلى قطر.

وحدد مسئولو الكاف أماكن مخصصة في مدرجات نادي السد، لتواجد جميع المرافقين لبعثتي الأهلي ونهضة بركان بعيدا عن أماكن تواجد الجماهير في الملعب.

ودخل فريقا الأهلي ونهضة بركان، وجميع المرافقين والمشاركين بمباراة السوبر الإفريقي، في فقاعة طبية منذ يوم 25 في فندق واحد، طبقا للإجراءات الاحترازية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويلتقي الأهلي اليوم الجمعة مع نهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الإفريقي، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر«7 بتوقيت قطر».

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، خاصة أن هذا اللقب غائب عند دولاب بطولات النادي منذ عام2014، عندما توج الفريق بالسوبر السادس، على حساب الصفاقسي التونسي.

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الكلمات المفتاحية

نهضة بركان الاهلي الأهلي ونهضة بركان

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