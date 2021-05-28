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برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة نهضة بركان

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج الفريق اليوم الجمعة قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباحا وتؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة. 

ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثالثة عصرا، فيما يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الساعة الرابعة والنصف، قبل التحرك إلى ملعب المباراة والمحدد له الساعة 5.10 بتوقيت قطر.

واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد الذي يستضيف المباراة.

وبدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة، وبعدها خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي، بمشاركة جميع لاعبي الفريق في التدريبات التي استغرقت ساعة، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى منها طبقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

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