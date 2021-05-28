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أسعار اللحوم في الدقهلية اليوم الجمعة 28-5-2021 مع اقتراب عيد الأضحى

الجمعة 28/مايو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة-5-2021، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد انقضاء فترة شهر رمضان وعيد الفطر، ومع وجود ترقب لأسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

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