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جهاز مدينة ٦ أكتوبر يشن حملة مكبرة لوقف تغيير نشاط وحدات سكنية

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بتنفيذ حملة مكبرة  بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، والتى استهدفت  (الحي العاشر - منطقة ابو الوفا بجنوب الأحياء -  الحى الأول ومحور جمال عبدالناصر).

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بالحي الـ١٠ المجاورة ٦ عمارات ٩٣، ٥٣، ٢٠، كما تم  إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بمنطقة أبوالوفا، جنوب الأحياء السكنية عمارة ٨٨.


وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت  أيضا من  إيقاف أعمال بالعمارة رقم ٤٤ حي ٦ مجاورة ٨ لتحويل الوحدة من سكنى إلى تجاري، وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وأكد المهندس عادل النجار، عدم التهاون مع أى مخالف، ومحاسبة أى مقصر، مع استمرار المتابعة والرصد.

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