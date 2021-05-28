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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 28-5-2021
الجمعة 28/مايو/2021 - 11:44 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 28-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 28-5-2021
المصرى البورسعيدى ووادى دجلة
تقام مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية
مصر المقاصة وغزل المحلة
تقام مباراة مصر المقاصة وغزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر
أسوان والاتحاد السكندرى
تقام مباراة أسوان والاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضى
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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