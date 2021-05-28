



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 28-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 28-5-2021





المصرى البورسعيدى ووادى دجلة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى ووادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية





مصر المقاصة وغزل المحلة

تقام مباراة مصر المقاصة وغزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر





أسوان والاتحاد السكندرى

تقام مباراة أسوان والاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضى





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



