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اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة أسوان لمدة 12 ساعة

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع المياه عن مناطق ( شارع السماد بالكامل  – السيل الريفى والجديد – الصداقة الجديدة – عزبة الفرن – عمارات كيما السد - الزيداب – خور عواضه – الأمبركاب – الصداقة القديمة – عزب كيما - النهضة – جراجوس – التحرير – الوادى )، لمدة 12 ساعة وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي القيام بأعمال ربط خطوط جديدة بمناطق حى شرق المدينة "مياه شرب – صرف صحي "

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضى.

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