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"مياه الإسكندرية" تضبط التعديات والمخالفات بمنطقة الساحل الشمالي

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كلف المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالشركة وإدارة الفرع التجاري ببرج العرب، بالمرور على التعديات والمخالفات على شبكة مياه الشرب بمنطقة الساحل الشمالي وتحديدا بالكيلو 57 قبلى الطريق.

وقال إنه تم ضبط عدد (١٥) توصيلة قطر (٢بوصة) يتم من خلالها تغذية أفدنة من الأراضي الزراعية بالمخالفة، والمزروعة بشجر التين وتم رفع كافة هذه التعديات بالكامل، وجار حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين.

وأوضح أن مثل تلك التعديات على خطوط المياه، يؤثر بالسلب على ضغط المياه بالشبكة وعدم وصول المياه للمواطنين بالقدر الكافي وضعف كمية المياه الواردة الى رافع مياه الحمام التابع لشركة مياه مطروح.

وأشار أن كمية المياه المنصرفة في الساعة من الخط (٢بوصة) تعادل 35 متر مكعب، أى أن إجمالى الوصلات التى تم إزالتها تهدر 525 متر مكعب فى الساعة، ما يؤثر على كمية المياه التى تصل لمحافظة مطروح والمشتركين بطريق الساحل الشمالي والقرى السياحية، مضيفا أنه جارى حاليا القيام بحملات مستمرة بالمنطقة بالكامل للقضاء على كافة التعديات على شبكة المياه.

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