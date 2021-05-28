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حمدي المرغني يدعو الله بشفاء دلال عبدالعزيز عبر "إنستجرام"
الجمعة 28/مايو/2021 - 11:55 ص
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حرص الفنان الكوميدي حمدي الميرغني علي الدعاء بالشفاء للنجمة دلال عبد العزيز،ونشر دعائه لها من خلال خاصية الأستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
أما عن حالة دلال عبد العزيز ، فرغم تأكيد الأطباء أنها تعافت من الفيروس وجاءت نتائج مسحتها سلبية ، إلا أنها تعاني أعراضا غريبة ، وهي تأثيرات أعراض ما بعد الوباء ، وهي أعراض لا علاج لها بل مجموعة من الأدوية قد تساعد على الشفاء.
وقال رامي رضوان أمس في برنامجه :" دلال عبد العزيز أجرت مسحتين مؤخرا وكانت النتيجة سلبية لفيروس كورونا ولكن هذا لا يعني التعافي، والفنانة تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وهذه المرحلة مماثلة لفترة الإصابة".
وتابع رامي رضوان :" قلب دلال عبد العزيز حاسس بوفاة سمير غانم لأنه كان رفيق الدرب وهناك ترابط في الأرواح وفي القلوب والعقول، ونحن ندعي الابتسامات أمام دلال عبد العزيز ومش بنلبس أسود قدامها
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