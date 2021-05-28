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موعد توجه الأهلي إلى ملعب مباراة السوبر الإفريقي لمواجهة نهضة بركان

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة إلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الساعة5.10  بتوقيت قطر«4.10 بتوقيت القاهرة»؛ استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي في السادسة مساء بتوقيت مصر السابعة بتوقيت الدوحة.

وعقب تحرك الأهلي بعشر دقائق تغادر حافلة نهضة بركان المغربي فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة.

ودخلت بعثة الأهلي، وكذلك نهضة بركان وجميع الأطراف المشاركين بالمباراة، في فقاعة طبية بفندق الشعلة في قطر، وفقا للإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف».

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على ملعب السد الذي يستضيف مباراة نهضة بركان، في السوبر الإفريقي، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة من المران، وفقا للوائح الـ«كاف»، وبعدها واصل الفريق تدريبه الرئيسي، الذي ركز خلاله الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء.

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نهضة بركان مواجهة نهضة بركان مواجهة نهضة

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