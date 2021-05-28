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دينا ياقوت تكشف أسباب تشكيل لجنة سيدات الأعمال بالغرف التجارية

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:47 م
الدكتورة دينا ياقوت
الدكتورة دينا ياقوت
شريف بدر
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قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن لجنة سيدات الأعمال تستهدف التركيز على قطاع الأعمال للسيدات في كافة المحافظات والمساهمة في تنميته , كما تهدف اللجنة العامة لسيدات أن تكون صوتا  للسيدة المصرية صاحبة المشروعات وكذلك السيدات اللاتى ترغبن فى اقتحام مجال التجارة و الصناعة و ادارة المشروعات.

وأضافت أن من أهم الأهداف التي ستعمل اللجنة على تنفيذها  هو دعم و تعزيز قطاع سيدات ورائدات الأعمال لجعل مشروعاتهن ناجحة وقادرة على المنافسة السوقية  وذلك من خلال استكشاف احتياجاتهن , زيادة قاعدة السيدات صاحبات و رائدات الأعمال و تقديم المشورة لهن , تقديم خدمات متخصصة لتأهيل سيدات الأعمال مثل الدورات التدريبية و ورش العمل المتخصصة , توفير فرص تمويلية و خدمات مالية لصاحبات المشروعات , إعداد قاعدة بيانات واضحة و دائمة التحديث للسيدات العضوات والمستفيدات من خدمات اللجنة العامة لتسهيل التواصل معهن , خلق شبكة فعالة تجمع سيدات الأعمال المصريات و العربيات و كذلك على المستوى الأفريقى والدولى من أجل التعاون الاقتصادى , توفير برامج الدعم لشابات الأعمال بالتنسيق مع الجهات الداعمة والمانحة لتشجيع شابات و رائدات الأعمال للانضمام الى اللجنة العامة وخلق استراتيجية مُتكاملة مع كافة أقسام ومراكز الاتحاد العام لتأهيلهم لسوق العمل.

وحول محاور عمل اللجنة قالت انها تعتمد علي بحث و ايجاد آليات لتسهيل و استمرارية وصول السيدات للموارد و الاسواق و التجارة و توفير الخدمات التجارية و التدريب وكذلك تيسير سبل الوصول للأسواق الداخلية و الخارجية و تعزيز دور التكنولوجيا فى تدعيم المشروعات التجارية والصناعية للسيدة المصرية بناء على استبيانات واستطلاعات الرأى والاحتياجات يتم إعداد برامج و خدمات متخصصة لسيدات الأعمال بالمحافظات مثل دورات توعية قانونية بكل ما يخص السيدات صاحبات الأعمال فيما يخص التعاقدات و إدارة الأموال والأوراق المالية و التوكيلات و العقود و الاختصاص فى المنازعات وتوفير برامج التدريب من أجل التصنيع للسيدات و تدريب من أجل التصدير .

وكان رئيس الاتحاد قد أصدر قرار بتشكيل اللجنة العامة لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت محمد، وعضوية المهندسة رقية الهلالى، نائباً للرئيس، وعضوات يمثلن اقاليم مصر وهن دينا فتحى طلعت، هبة فيصل، رانيا الشيمى، نهلة ابراهيم رشدى،  لميس صبرى كمال، أمال محمود ابراهيم، فاطمة عبد المنعم توفيق، نادية ابو قرمة ، دينا مصطفى .

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الكلمات المفتاحية

لجنة سيدات الاعمال تمكين المرأة المشروعات الصغيرة الغرف التجارية الأسر المنتجة

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