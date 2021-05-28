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عضو هيئة تدريس بحقوق عين شمس تشيد بدور القيادة السياسية في مجال حقوق المرأة

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تواصل مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس مع الدكتورة يسرا شعبان المدرس المساعد بقسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة عين شمس لإلقاء الضوء حول النشاطات التطوعية التي تقوم بها كسفيرة رفيعة المستوي لجامعة عين شمس بفرنسا.

أكد ا.د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ان هذه الأتصالات الدورية تهدف الي تعزيز التواصل مع اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس المبعوثين للخارج، للأستفادة من خبراتهم في اثراء الجامعة بالأفكار الجديدة التي تساهم في النهوض بمستوي الجامعة علي المستوي الدولي.

من جانب أخر اكد د. عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس علي الدور الذي يقوم به اعضاء هيئة التدريس المبعوثين بالخارج وتحقيق الأندماج بالمجتمع الدولي والمحلي، من خلال ما يقومون به من جهود تسمح بترسيخ فكرة التعاون الثقافي بين مصر ودول العالم.

في لقاء مكتب رعاية المبعوثين مع د. يسرا محمد محمود احمد شعبان المدرس المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، اكدت سيادتها "انها سافرت بعد حصولها علي منحة من البعثات المصرية لدراسة القانون في جامعة ليون بفرنسا". وتعد سبادتها احد الباحثين الناشطين في مجال حقوق المرأة في مصر ودول الشرق الأوسط. استضاف التليفزيون الفرنسي د. يسرا للحديث عن حقوق المرأة في مصر حيث تحدثت عن أهمية الدور الذي توليه الإرادة السياسية في مصر لتحقيق أهداف التمكين السياسي والإداري والاقتصادي للمرأة في رؤية مصر 2030. تحدثت أيضا على اهتمامها بمجال حقوق المرأة وانشطتها المختلفة في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة واللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة. في نهاية لقاءها التليفزيوني عبرت عن الدور الهام للمرأة للمصرية والنجاحات التي وصلت إليها خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر ان د. يسرا شعبان حصلت علي الدكتوراه من جامعة ليون بفرنسا اول هذا العام وهي الأن تجري تدريبا عمليا يسمح بإنشاء قناة بحثية وعلمية بين جامعتي عين شمس وليون. وقد هنأ معالي السفير ايهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا سيادتها على مناقشة الدكتوراه معربا عن ثقته بأنها خير ممثلة لمصر وللمرأة المصرية خلال وجودها في ليون.

اثناء دراستها في ليون، قامت د. يسرا ايضا بدراسة دبلومة في القانون الانجليزي من فرنسا واخيرا زيارة كبري معاهد القانون المقارن في ماكس بلانك بألمانيا.

في النهاية، عبرت د. يسرا عن شكرها وتقديرها للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لحرصهما الشديد علي التواصل معها من خلال مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بوصفها أحد اعضاء هيئة التدريس المبعوثين بالخارج واعربت عن سعادتها بالمشاركة بالأفكار الجديدة التي تثري المجتمع الجامعي بجامعة عين شمس.
عضو هيئة تدريس بحقوق عين شمس تشيد بدور القيادة السياسية في مجال حقوق المرأة
عضو هيئة تدريس بحقوق عين شمس تشيد بدور القيادة السياسية في مجال حقوق المرأة

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