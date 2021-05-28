تبدأ الاثنين.. تعرف على أحدث موجة حارة تضرب مصر



تتعرض مصر خلال الساعات المقبلة لموجة حارة قوية، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، الذين يعملون على توعية المواطنين ليكونوا على حذر من الطقس.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة:



- الاثنين المقبل تتعرض البلاد لموجة حارة وارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة.



- ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة متوقع أن يكون يوم الثلاثاء المقبل وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة وجنوب البلاد بين 42 و43.



- الأسبوع المقبل يشهد ارتفاع في درجات الحرارة في مختلف المحافظات ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



- بداية من الموجة الحارة تشهد البلاد ارتفاع في مختلف المحافظات وتصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.



- درجات الحرارة سوف ترتفع 5 درجات مئوية بداية من يوم الأحد وتستمر لمدة أسبوع، لتصل في القاهرة الكبرى 39 درجة وفي جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

- ويسود طقس يوم الإثنين الموافق ٣١ من شهر مايو ارتفاع شديد بدرجات الحرارة بجميع انحاء البلاد لتسجل محافظات القاهرة الكبرى ووجه بحري ٣٧ درجة، وللسواحل الشمالية من البلاد ٣٤ درجة، وتشهد محافظات الصعيد ارتفاع شديد بدرجات الحرارة على كلا من محافظات الجنوب والشمال، وتكون درجة الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد ٤٠ درجة، ولجنوب الصعيد ٤٤درجة، وبالنسبة لجنوب سيناء تكون درجة الحرارة المتوقعة ٣٨ درجة.



- يسجل يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مايو اقصى ارتفاع لدرجات الحرارة خلال الاسبوع بجميع انحاء البلا، لتكون درجة الحرارة المتوقعة بمحافظات القاهرة الكبرى ووجه بحري ٣٩ درجة مئوية، و٣٠ درجة مئوية لمحافظات السواحل الشمالية للبلاد، ويتوقع خبراء الارصاد ارتفاع شديد بدرجات الحرارة بمحافظات جنوب الصعيد لتصل درجة الحرارة إلي ٤٤درجة، ولشمال الصعيد ٤٣ درجة، وتسجل جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية،وبذلك يكون طقس يوم الثلاثاء هو الاشد حرارة خلال الاسبوع المقبل.



- وجهت الأرصاد الجوية نصائح لتفادي الموجة الحارة وهي شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، الاستحمام أكثر من مرة في اليوم للحفاظ على درجة حرارة الجسم باردة، وأيضا السباحة في الماء البارد تخفض درجة حرارة، ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.