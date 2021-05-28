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تجديد اعتماد شهادة "TSM" لمحطتى مياه في محافظة المنيا

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتياز محطتى مياه على باشا  المرشحة بمطاى ومحطة مياه جنوب أبوقرقاص  إجراءات التقييم و الحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح.

وقال إن محطة "مياه على باشا" تبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠٠ ل/ث، تخدم مدينة وقرى مطاى، وتبلغ طاقة محطة "جنوب قرقاص" ٦٠ ل/ث تخدم قرى الفكرية وسفاى.

وأكد أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى حرص الشركة علي تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن الشركة تسعى لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى، ضمن توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

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