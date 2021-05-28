تعرف علي آخر تطورات الحاله الصحية لوالد الفنان كريم عبد العزيز





وأكد مصدر مقرب من العائلة علي إستقرار حالة المخرج محمد عبد العزيز، مشيرًا إلي أن جيدة ومستقرة بشكل كبير وأن الاعراض كانت خفيفة وهو يخضع الان إلي العزل كي لاتتطور حالته الصحية.





يذكر أن الفنان كريم عبد العزيز قد طمأن متابعيه علي الحالة الصحية لوالده وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس وعلق ، قائلا: " أن حالة المخرج الكبير محمد عبدالعزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن في مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله".





وأضاف الفنان كريم عبدالعزيز: "ورجاء عدم ترويج أي شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".





الجدير بالذكر أن الفنان كريم عبد العزيز، شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الاختيار 2" ، المسلسل بطولة كريم عبد العديز أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، سلوى عثمان، هادى الجيار، أحمد حلاوة، ماجد الكدواني، رياض الخولي، وعدد أخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرچي.

أصيب أمس المخرج محمد عبد العزيز والد الفنان كريم عبد العزيز بفيروس كورونا،وقد تم نقله إلى المستشفى.