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وزيرة البيئة تجتمع بممثلي المجتمع المحلي والعاملين بمحمية وادي الريان

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعا موسعا مع ممثلي المجتمع المحلي من العاملين بالقطاع السياحي والعاملين بمحمية وادي الريان للوقوف على أوضاعهم ومشاركتهم في خطط الإدارة البيئية للمحمية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالاجتماع مع المجتمع المحلى الذى يعد جزء أساسي من المحمية وعمليات التطوير بها ومشددة على أهميتهم فى حماية المحمية ومواردها الطبيعية هو ما يجعلنا نهتم بعرض التصور المقترح لإشراك القطاع الخاص بالمحمية خلال الفترة المقبلة بما يحقق المزيد من المصالح لجميع الأطراف من خلال تكامل الجهود والأعمال بينهم.

وأكدت وزيرة البيئة على دعم المحافظة لأعمال تطوير المحمية مما ساهم في تكامل جهود بين الوزارة والمحافظة وأجهزتها كشريك رئيسي للعمل البيئي في الارتقاء بالمستوى السياحي وظهور المحمية في أبهى الصور.

كما أشاد محافظ الفيوم بتطوير محمية وادي الريان والتحديثات المستمرة لتوفير تجربة سياحية متميزة باستمرار وخاصة ان هذا التطوير في ظل فترة حرجة على العالم كله نظرا لانتشار جائحة كورونا والتي حرصت وزارة البيئة على استغلالها في الاهتمام بالمحمية وحماية استدامة مواردها واطفاء عليها المزيد من المزايا مما يعود على المحافظة والقطاع السياحي بها بمزيد من الفوائد.

وأضاف الأنصاري أن تلك التطويرات كان لها بالغ الأثر في الترويج للمحافظة سياحيا حيث زادت نسبة السياحة الأجنبية إلى محمية وادي الريان حتى في ظل انتشار جائحة كورونا كما دعى السكان المحليين العاملين بالقطاع السياحي للحفاظ على تلك الموارد واستدامتها باعتبارها ثروة طبيعية وكمصدر دخل أساسي لهم.

وتناول الاجتماع عرض عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسكان المحليين والعاملين بالقطاع السياحي ومنها إصدار تصاريح لإقامة المخيمات وتوفير وحدة للدفع الإلكتروني بالمحمية للتسهيل على المستثمرين.

وقد وعدت وزيرة البيئة بإصدار تصاريح المخيمات في أسرع وقت بعد الانتهاء من دراسة الأنشطة الملائمة لكل محمية والاشتراطات المحددة لذلك وعرضها على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة خلال جلسته القادمة مؤكدة انه سيتم بحث سبل تفعيل الدفع الإلكتروني بالمحمية لتسهيل اعمال الاستغلال الاقتصادي بالمحمية بالتعاون مع المحافظة.

كما ناقشت وزيرة البيئة العاملين بالمحمية في طموحاتهم لتطوير المحمية والعمل بها واحتياجاتهم لتنمية العمل كما تقدمت بالشكر للعاملين بالمحمية وما يبذله فريق عملها من جهد ساهم في حماية المحمية وتطويرها ووعدت بحل كافة المعوقات لتطوير العمل.
وزيرة البيئة تجتمع بممثلي المجتمع المحلي والعاملين بمحمية وادي الريان
وزيرة البيئة تجتمع بممثلي المجتمع المحلي والعاملين بمحمية وادي الريان

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