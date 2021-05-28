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نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100% في أول جمعة بعد إعادة فتحها (صور)

الجمعة 28/مايو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن في الجمعة الأولى لإعادة افتتاح الشواطئ للجمهور، بدء تدفق مواطني الإسكندرية وبعض مواطني المحافظات المجاورة منذ الساعات الأولى للصباح على مختلف الشواطئ وسط استعدادات مكثفة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأضاف رشاد في تصريح له اليوم، أنه فرق المراقبة والمتابعة قد انتشرت للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية لرواد الشواطئ ومنع استغلال المواطنين وفرض الإكراميات عليهم.

وأشار إلى أن نسب الإشغال لبعض الشواطئ اقتربت من ١٠٠%، مما ادي لرفع درجة استعداد القائمين عليها لإغلاقها وتوجيه المواطنين للشواطئ المجاورة والتنبيه عليهم بضرورة إجراء الحجز الإليكتروني للشواطئ (اونلاين) والذي أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عنه خلال الساعات الماضية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد تابع مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين على شواطئ محافظة الإسكندرية.

وجاء ذلك تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.

ويأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ اجتمع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمستأجري الشواطئ، حيث شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة ومنها ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر أجهزة لقياس الحرارة على البوابات وتوافر عمال الإنقاذ والغطاسين على الشواطئ ووجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأكد على المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدة توجيهات للمواطنين بشأن منع الاستغلال أهمها: ان تكون أسعار تذاكر الدخول طبقا للتسعيرة المحددة لا يدفع أي مواطن مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياه أو غرفة تغيير الملابس، ومنها ان يكون سعر تذكرة الدخول مدون على التذاكر مع عدم دفع اكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.
نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100% في أول جمعة بعد إعادة فتحها (صور)
نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100% في أول جمعة بعد إعادة فتحها (صور)
نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100% في أول جمعة بعد إعادة فتحها (صور)
نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100% في أول جمعة بعد إعادة فتحها (صور)
نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100% في أول جمعة بعد إعادة فتحها (صور)
نسبة الإشغال بشواطئ الإسكندرية 100% في أول جمعة بعد إعادة فتحها (صور)

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شواطئ الإسكندرية بوابة الفجر الفجر

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