بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب

عثر بعض المواطنين على جماجم بشرية، ورفات للموتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي، التابعة لقليوب، وانتقل رجال الأمن الذين فرضوا كردونا أمنيا حول المنطقة وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.





وتلقى اللواء فخر العربي مدير امن القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية، ورفات موتى، ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.





وانتقل مأمور المركز، ومجدي نجاح رئيس المدينة، وجرى فرض كردون حول المنطقة، وتحرير محضر بالواقعة وفي انتظار تحقيقات النيابة العامة.



