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بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عثر بعض المواطنين على جماجم بشرية، ورفات للموتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي، التابعة لقليوب، وانتقل رجال الأمن الذين فرضوا كردونا أمنيا حول المنطقة وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير امن القليوبية إخطارا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية، ورفات موتى، ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.

وانتقل مأمور المركز، ومجدي نجاح رئيس المدينة، وجرى فرض كردون حول المنطقة، وتحرير محضر بالواقعة وفي انتظار تحقيقات النيابة العامة.

فيما تداول أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو للمكان وبه الجماجم البشرية، مشيرًا أنه أثناء نزوله بالمنطقة لاستقلال توك توك فوجئ بتراكم تلك الرفات بأم بيومي مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الأمر وكشف الملابسات.
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب
بالصور.. جماجم بشرية ورفات موتى أسفل الطريق الحر بقليوب

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رفات موتى جماجم بشرية بوابة الفجر الفجر

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