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أستاذ مكافحة العدوى: قد نحتاج لقاح كورونا بصفة موسمية (فيديو)

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نجوى خميس، أستاذ مكافحة العدوى بطب عين شمس، إن الحصول على لقاح كورونا يستهدف تحفيز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة ضد العدوى، موضحة أن من يحصل على الجرعة الأولى ويصاب بكورونا يمكنه الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح عقب انتهاء كافة أعراض الإصابة.

وأشار "خميس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن عدوى كورونا لا تضمن تكوين أجسام مضادة ولكن الحصول على اللقاح يضمن تكوين الأجسام المضادة بنسب متفاوتة حسب نوع اللقاح، موضحة أن كورونا من الفيروسات الموسمية وقد نحتاج أن نحصل على اللقاح بصفة موسمية مثل الإنفلونزا.

وأضافت أنه يجب أن يحرص كل المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، فضلا على أنه يجب أن يكون تطعيم سكان العالم في وقت متقارب حتى يمكن مواجهة الفيروس وانحسار انتشاره.

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