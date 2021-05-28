أستاذ مكافحة العدوى: قد نحتاج لقاح كورونا بصفة موسمية (فيديو)

قالت الدكتورة نجوى خميس، أستاذ مكافحة العدوى بطب عين شمس، إن الحصول على لقاح كورونا يستهدف تحفيز الجهاز المناعي لتكوين أجسام مضادة ضد العدوى، موضحة أن من يحصل على الجرعة الأولى ويصاب بكورونا يمكنه الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح عقب انتهاء كافة أعراض الإصابة.





وأشار "خميس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن عدوى كورونا لا تضمن تكوين أجسام مضادة ولكن الحصول على اللقاح يضمن تكوين الأجسام المضادة بنسب متفاوتة حسب نوع اللقاح، موضحة أن كورونا من الفيروسات الموسمية وقد نحتاج أن نحصل على اللقاح بصفة موسمية مثل الإنفلونزا.



