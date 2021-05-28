الكشف عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع علي معلول

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع التونسي علي معلول بشأن تجديد عقد الأخير.









وقال مصدر بالأهلي، أن الأهلي توصل لاتفاق مبدأي مع اللاعب بعد أن وافق التونسي على تجديد عقده، برفع راتبه السنوي لمليون و 100 ألف دولار في الموسم الواحد.









وأضاف، أن الإعلان سيكون خلال شهر يونيو المقبل وتم تأجيل المفاوضات بسبب إصابة اللاعب وضغط المباريات التي يمر بها الفريق.









ويلتقي الأهلي مع فريق نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية اليوم في مباراة السوبر الإفريقي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.



