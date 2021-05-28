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عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي
الجمعة 28/مايو/2021 - 01:00 م
الفجر الرياضي
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أعلن أحمد المحمدي نجم أستون فيلا الرحيل بشكل رسمي عن الفيلاينز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب أحمد المحمدي البالغ من العمر 33 عاما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنتهز الفرصة لأشكر الجميع في النادي، كان شرفا لي اللعب هنا. أرحل وأنا على علم أني ساهمت في عودة النادي إلى المكانة التي يستحقها"
وواصل: "قائمة اللاعبين رائعة وأثق أنها ستصبح أفضل مع رؤية وعمل الملاك. أشكر المدرب وأوجه شكرا خاصا للجمهور، افتقدناكم في الموسم الحالي لكنكم ستعودون في الموسم المقبل".
واختتم نجم منتخب مصر: "الفرصة متاحة لي للعودة مستقبلا إلى النادي في منصب تدريبي".
May 28, 2021
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