عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

وكتب أحمد المحمدي البالغ من العمر 33 عاما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنتهز الفرصة لأشكر الجميع في النادي، كان شرفا لي اللعب هنا. أرحل وأنا على علم أني ساهمت في عودة النادي إلى المكانة التي يستحقها"





وواصل: "قائمة اللاعبين رائعة وأثق أنها ستصبح أفضل مع رؤية وعمل الملاك. أشكر المدرب وأوجه شكرا خاصا للجمهور، افتقدناكم في الموسم الحالي لكنكم ستعودون في الموسم المقبل".





واختتم نجم منتخب مصر: "الفرصة متاحة لي للعودة مستقبلا إلى النادي في منصب تدريبي".











