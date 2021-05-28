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ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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بستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل مباراة النهائي المنتظرة.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره تشيلسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي ترتيب هدافي البطولة:

١- إيرلينج هالاند 10 أهداف
2- كيليان مبابي 8 أهداف
3- نيمار 6 أهداف
4- ألفارو موراتا 6 أهداف
5- ماركوس راشفورد 6 أهداف
6- يوسف النصيري 6 أهداف
7- محمد صلاح 6 أهداف
8- أوليفيه جيرو 6 أهداف
9- كريم بنزيما 6 أهداف
10- سيرجيو أوليفيرا 5 أهداف

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