Advertisements

عبدالحفيظ: السوبر الإفريقي بطولة غالية وعزيزة على الأهلي

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن الفريق يخوض مباراة نهضة بركان الليلة في بطولة السوبر إفريقي، بهدف تحقيق الفوز على بطل المغرب، والتتويج باللقب والعودة بكأس البطولة إلى القاهرة؛ لإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن الأهلي استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، منذ الوصول إلى قطر.

وقال عبدالحفيظ: «السوبر الإفريقي بطولة غالية وعزيزة على الأهلي، ونسعى بقوة للتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ7 سنوات تقريبا، عندما توج الفريق بآخر لقب «سوبر» على حساب الصفاقسي التونسي».

وأضاف: «الأهلي الآن في مرحلة مهمة، نجح خلالها الفريق في إنجاز أهدافه في المسابقة المحلية، وفي دوري أبطال إفريقيا، ونحن الآن في بطولة السوبر، ونخوض مباراة حاسمة الليلة أمام نهضة بركان المغربي، ونسعى لتحقيق الفوز؛ للتتويج بلقب السوبر الإفريقي».

وأكد مدير الكرة على أن لاعبي الأهلي لديهم الخبرات التي تساعدهم في الفصل بين البطولات المتعددة، والتعامل الذهني مع كل بطولة على حدة، والجهاز الفني يسعى بشكل مستمر لتجديد دوافع اللاعبين؛ من أجل استمرار مسيرة الفريق في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وشدد عبدالحفيظ على أن مباراة السوبر الإفريقي هي بطولة اليوم الواحد، ولها حسابات خاصة، مشيرا إلى أن مساندة جماهير الأهلي للفريق دائما ما تصنع الفارق، والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الاخيرة  للأندية في قطر كانت خير شاهد على ذلك؛ لذلك فهو سعيد بتواجدهم في مدرجات ملعب جاسم بن حمد بنادي السد اليوم لمؤازرة الأهلي. 

واختتم سيد عبدالحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي، يسعى لتقديم عرض قوي أمام  نهضة بركان، وحصد لقب السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أن الفريق يتطلع دائما لإسعاد الملايين من عشاقه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السوبر الإفريقي بطولة غالية السوبر الإفريقي الأهلي

أخبار تهمك

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

منذ 36 دقيقة

الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سند النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع علي معلول

منذ 38 دقيقة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ 43 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة تسعد نجوم الزمالك قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

سامي قمصان: نهضة بركان من الفرق المميزة في الدوري المغربي

نجم الأهلي يتوعد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

صلاح محسن: لاعبو الأهلي قادرون على الفوز بالسوبر الإفريقي

تقسيمة قوية في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة نهضة بركان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

10:57 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

01:07 م

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

02:51 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»