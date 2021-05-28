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أستاذ مكافحة عدوى: الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود ليست صعبة (فيديو)

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نجوى خميس، أستاذ مكافحة العدوى بطب عين شمس، إن الفطر الأسود ليس مرتبطا بفيروس كورونا، وإنما هو فطر متواجد في البيئة.

وأشارت "خميس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الفطر الأسود يتمكن من ضعاف المناعة خاصة في حالة إصابتهم بمرض السكري، منوهة بأن الفطر الأسود يكون متواجد مع الأتربة العالقة في الجو..

وأضافت أستاذ مكافحة العدوى بطب عين شمس، أن الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود ليست صعبة خاصة في المستشفيات من خلال النظافة المستمرة.

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