تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لصرف مصاريف الجنازة للمؤمن عليه

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف مصاريف الجنازة عند وفاة صاحب المعاش المؤمن عليه، وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه عند وفاة صاحب المعاش المؤمن عليه، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر تصرف بالترتيب الآتي:





ترتيب الفئات المستحقة لصرف مصاريف الجنازة

‌الأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، وإذا لم يوجد يتم صرفها لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة، ​علمًا بأنه يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.





خطوات الحصول على مصاريف الجنازة

وتشمل خطوات الحصول على الخدمة التوجه للمنطقة المتواجد بها ملف المعاش وتقديم طلب لصرف مصاريف الجنازة مرفقًا به المستندات المطلوبة التي تشمل صورة شهادة وفاة صاحب المعاش، والنموذج المحدد للطلب.





المستندات اللازمة لصرف مصاريف الجنازة

وجاءت المستندات المطلوبة لصرف مصاريف الجنازة وفق موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على النحو التالي:





- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.





- النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة​.





ويمكن الإطلاع على نموذج صرف مصاريف الجنازة ( اضغط هنـــــــــــا ).





يشار إلى أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، فضلًا عن الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.





وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، على أن يستحق هذه المبالغ لمستحقي المعاش بأكملهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.



