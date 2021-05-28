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ننشر الفئات المستحقة للحصول على تمويل المؤسسة المصرية للمشروعات

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:21 م
تمويل المؤسسة المصرية للمشروعات
تمويل المؤسسة المصرية للمشروعات
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تقدم المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددًا من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف رفع مستوى المعيشة للأسر الأشد احتياجًا خاصة التي تعولها سيدات، نشر فكر وثقافة العمل الحر لتحويل الشباب من طالب لفرصة عمل إلى مالك مشروع، والإسهام في تحويل المجتمع إلى مجتمع إنتاجي بما له من انعكاسات إيجابية على سلوك الأفراد والأسر وبالتالي المجتمع، ونقل أفضل الممارسات للتمويل متناهي الصغر سواء محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، وتشجيع ودعم الصناعات الحرفية واليدوية للحفاظ على التراث، تشجيع إقامة حاضنات للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهات حكومية أو أهلية.

ونرصد الفئات المستحقة للحصول على تمويل المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شروط الإقراض، أنواع المشروعات التي تمولها المؤسسة، وفقًا لسياسة المؤسسة المعلنة، استمرارًا لسلسلةالأخبار التي تغطي قطاع التمويلات ومنظمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الفئات المستحقة للحصول على تمويلات المؤسسة المصرية
- الشباب والفتيات الذين لا يعملون ويرغبون فى دخول سوق العمل الحر.

- الأسر الأشد إحتياجاَ وخاصة تلك التى تعولها امرأة.

- الفقراء المهمشون الذين يؤدون أعمال متدنية الأجر.

- أصحاب المشروعات متناهية الصغر الذين يرغبون فى توسيع أنشطتهم.

- ذوي الاحتياجات الخاصة ولديهم الرغبة والقدره على العمل والإنتاج.

نظم الإقراض المتاحة من المؤسسة المصرية
وتمول المؤسسة المصرية المشروعات المتناهية الصغر، بحد أقصى 10000 جنيه للمستفيد النهائي، ويتم الإقراض من خلال جهات وسيطة وهي الجمعيات الأهلية.

أنواع المشروعات الممولة المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتمول المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كافة أنواع المشروعات المتناهية الصغر الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.

آلية تمويل المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات متناهية الصغر
وتتعاقد المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الجمعيات الأهلية بمختلف محافظات الجمهورية، وتقدم التمويل إليها لتتولى إعادة إقراضها إلى العملاء النهائيين لإقامة مشروعات متناهية في الصغر جديدة وقائمة، تغطي مختلف المجالات على أن تكون مشروعات فعلية تعمل على توليد الدخل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المهن التراثي.

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تمويل المؤسسة المصرية للمشروعات

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