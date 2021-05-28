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أزمة تهدد بقاء لجنة الزمالك الجديدة

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:31 م
حسين لبيب
حسين لبيب
ريهام عبد المحسن
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قام محمود العسال المستشار القانوني الأسبق في الزمالك بالطعن بشكل رسمي لدى محكمة القضاء الإداري ضد قرار أشرف صبحي وزير الرياضة باعتماد لائحة مالية موحدة للهيئات الرياضية يوم 1 أبريل الماضي.

وقرر أشرف صبحي تشكيل لجنة جديدة مؤقتة برئاسة حسين لبيب لإدارة الزمالك وذلك بناء على اللائحة المالية الموحدة التي اعتمدها في شهر أبريل الماضي.

وذكر العسال في طعنه أن هذا القرار غير سليم من الناحية القانونية لأنه أعطى للوزير سلطات ليست في دائرة اختصاصه ويخالف القوانين المصرية والدستور والمواثيق الدولية.

وفي حالة الموافقة على الطعن ضد قرار وزير الرياضة وإلغاء اللائحة المالية، تقدم العسال بطلب من أجل بطلان ما ترتب عليه من آثار وعلى رأسها تشكيل لجنة الزمالك الجديدة.

يذكر أن العسال شغل منصب المستشار القانوني في عهد الرئيس الأسبق مرتضى منصور.

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الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة رياضة حسين لبيب العسال

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