Advertisements

حمادة هلال: حذفنا جزء كبير من مشاهد خروج الجن في "المداح"

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements
قال الفنان حمادة هلال إنه لم يستقر حتى الآن على تقديم جزء ثاني من مسلسل "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الرمضاني ومطالبة نسبة كبيرة من الجمهور بذلك.


تابع "حمادة" خلال حواره في غرفة نقاشية على تطبيق "clubhouse"، أمس الخميس أدارتها الكاتبة إيمان سراج،  وشارك فيها الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن والناقد عبدالله غلوش ومحمود عبد الوهاب والكاتب والأكاديمي محمد فتحي، أنه متحمس لدخول التجربة مرة أخرى، لكن إن كان هناك جزء ثاني من المسلسل فسيركز على إظهار صورة "الدجال" ورجل الدين الذي يستغل علمه بصورة خاطئة، بشكل أكبر، خصوصا أنه تم حذف عدد كبير  من المشاهد من المسلسل، وأغلبها  مشاهد تتضمن إخراج الجن من البشر.


أضاف أن تحضيره لشخصية "صابر المداح" احتاج منه مجهود كبير، وأنها  ليست تجسيد لشخصية حقيقية كما أشيع ، لكن هناك الكثير من الشخصيات المشابهة لها في الواقع.


أردف أنه سعيد جدا بردود الأفعال التي جاءت على المسلسل، وأن الفضل يرجع للمخرج أحمد سمير فرج الذي بذل مجهود كبير جدا لإخراج مسلسل "المداح" بهذا الشكل خصوصا مع ضيق الوقت للانتهاء من المسلسل وعرضه في الموسم الرمضاني.

أخبار تهمك

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ ساعتين و 44 دقيقة

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

منذ 34 دقيقة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة تسعد نجوم الزمالك قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة اعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع علي معلول

منذ 36 دقيقة

الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سند النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ 41 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

10:57 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

01:07 م

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

02:51 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»