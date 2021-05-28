حمادة هلال: حذفنا جزء كبير من مشاهد خروج الجن في "المداح"

قال الفنان حمادة هلال إنه لم يستقر حتى الآن على تقديم جزء ثاني من مسلسل "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الرمضاني ومطالبة نسبة كبيرة من الجمهور بذلك.









تابع "حمادة" خلال حواره في غرفة نقاشية على تطبيق "clubhouse"، أمس الخميس أدارتها الكاتبة إيمان سراج، وشارك فيها الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن والناقد عبدالله غلوش ومحمود عبد الوهاب والكاتب والأكاديمي محمد فتحي، أنه متحمس لدخول التجربة مرة أخرى، لكن إن كان هناك جزء ثاني من المسلسل فسيركز على إظهار صورة "الدجال" ورجل الدين الذي يستغل علمه بصورة خاطئة، بشكل أكبر، خصوصا أنه تم حذف عدد كبير من المشاهد من المسلسل، وأغلبها مشاهد تتضمن إخراج الجن من البشر.









أضاف أن تحضيره لشخصية "صابر المداح" احتاج منه مجهود كبير، وأنها ليست تجسيد لشخصية حقيقية كما أشيع ، لكن هناك الكثير من الشخصيات المشابهة لها في الواقع.







