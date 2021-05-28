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ليفربول يستعد لخطف نجم ليستر سيتي

الجمعة 28/مايو/2021 - 01:30 م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
ريهام عبد المحسن
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ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليفربول يتواصل مع إدارة ليستر سيتي من أجل التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم خط وسط ثعالب ليستر.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول يخطط للتعاقد مع تيليمانس من أجل تعويض رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي إنتهى عقده مع الحمر في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تعويض جورجينيو بتيليمانس يعتبر بديل مثالي لأن النجم البلجيكي صاحب الأصول الكونجولية أظهر قدرات فنية وتكتيكية هائلة رفقة ثعالب ليستر منذ إنضمامه إليه قادماً من موناكو الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه علاوة على ذلك فإن تيليمانس يعد خريج أندرلخت وهو أكبر الأندية البلجيكية ويبلغ من العمر 24 عاماً بالإضافة إلى أنه كون خبرة جيدة للغاية في الدوري الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليستر سيتي تستعد لرحيل تيليمانس وتحاول تأمين البديل بالتعاقد مع بوبكاري سوماري نجم خط وسط ليل الفرنسي الذي قدم موسم رائع هو الآخر.

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ي الدوري الإنجليزي ليستر سيتي

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