الدولار يبلغ أعلى مستوياته في 7 أسابيع

بلغ الدولار أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين وارتفاع أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ يستعد المتعاملون لما يُتوقع أن يكون رقم تضخم قوي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، في حين واصل اليوان الصيني مكاسبه ليتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.





والجنيه الإسترليني في طريقه هو الآخر لتسجيل أفضل أداء شهري له مقابل الدولار هذا العام، وببلوغه 1.4192 دولار، اقترب من قمة ثلاثة أشهر بدعم من توقعات صناع السياسات احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.





وكان ارتفاع الجنيه الإسترليني 2.7% خلال الشهر مدفوعا أيضا بسرعة حملة التطعيم البريطانية، وخلال مايو/أيار، كان الإسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار من بين العملات العشر الأكثر تداولا.





ومقابل اليورو، بلغ الجنيه الإسترليني 85.79 بنس لليورو، ليكون قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 85.615 بنس. وأمام الين، وصل الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 156.02 ين.





وكان اليوان من العملات الأخرى صاحبة الأداء الفائق وتسارع هذا الأسبوع. وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 6.3682 للدولار، وهو مرتفع بنحو 1.7 بالمئة شهريا.





واستقر اليورو عند 1.2188 دولار اليوم، محوما قرب أعلى مستوى له في خمسة أشهر ونصف الشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.2266 دولار، إذ نالت التصريحات المائلة للتيسير من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من زخمه قبل اجتماع بشأن سياسته النقدية في العاشر من يونيو/حزيران.





وارتفع اليورو 1.4% في مايو/أيار. وتراجع مؤشر الدولار 1.4% في الشهر واستقر عند 90.048 اليوم.





أما الين الذي تكبد خسائر أمس الخميس، فقد انخفض إلى قاع جديد وسجل أدنى مستوياته في سبعة أسابيع عند 109.96 للدولار في الجلسة الآسيوية.





وبالنسبة للعملات المشفرة، بلغ سعر بتكوين 37 ألفا و333 دولارا، دون تغير تقريبا في آخر 24 ساعة، غير أنها تمضي في اتجاه تسجيل أكبر خسارة شهرية في حوالي عامين ونصف العام. وهبطت إثريوم اثنين بالمئة إلى 2667 دولارا وتتجه لتسجيل أول خسائرها الشهرية منذ سبتمبر الماضي.