Advertisements

الدولار يبلغ أعلى مستوياته في 7 أسابيع

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
بلغ الدولار أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين وارتفاع أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ يستعد المتعاملون لما يُتوقع أن يكون رقم تضخم قوي في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، في حين واصل اليوان الصيني مكاسبه ليتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

والجنيه الإسترليني في طريقه هو الآخر لتسجيل أفضل أداء شهري له مقابل الدولار هذا العام، وببلوغه 1.4192 دولار، اقترب من قمة ثلاثة أشهر بدعم من توقعات صناع السياسات احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان ارتفاع الجنيه الإسترليني 2.7% خلال الشهر مدفوعا أيضا بسرعة حملة التطعيم البريطانية، وخلال مايو/أيار، كان الإسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار من بين العملات العشر الأكثر تداولا.

ومقابل اليورو، بلغ الجنيه الإسترليني 85.79 بنس لليورو، ليكون قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 85.615 بنس. وأمام الين، وصل الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 156.02 ين.

وكان اليوان من العملات الأخرى صاحبة الأداء الفائق وتسارع هذا الأسبوع. وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 6.3682 للدولار، وهو مرتفع بنحو 1.7 بالمئة شهريا.

واستقر اليورو عند 1.2188 دولار اليوم، محوما قرب أعلى مستوى له في خمسة أشهر ونصف الشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.2266 دولار، إذ نالت التصريحات المائلة للتيسير من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من زخمه قبل اجتماع بشأن سياسته النقدية في العاشر من يونيو/حزيران.

وارتفع اليورو 1.4% في مايو/أيار. وتراجع مؤشر الدولار 1.4% في الشهر واستقر عند 90.048 اليوم.

أما الين الذي تكبد خسائر أمس الخميس، فقد انخفض إلى قاع جديد وسجل أدنى مستوياته في سبعة أسابيع عند 109.96 للدولار في الجلسة الآسيوية.

وبالنسبة للعملات المشفرة، بلغ سعر بتكوين 37 ألفا و333 دولارا، دون تغير تقريبا في آخر 24 ساعة، غير أنها تمضي في اتجاه تسجيل أكبر خسارة شهرية في حوالي عامين ونصف العام. وهبطت إثريوم اثنين بالمئة إلى 2667 دولارا وتتجه لتسجيل أول خسائرها الشهرية منذ سبتمبر الماضي.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة تسعد نجوم الزمالك قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سند النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة اعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

كيف ودع راموس مدربه زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ 43 دقيقة

الكشف عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع علي معلول

منذ 38 دقيقة

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:00 م

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

10:57 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

01:07 م

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

09:06 م

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

02:51 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»