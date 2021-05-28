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الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار وعوائد السندات

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1891.45 دولار للأوقية (الأونصة). وربح المعدن حوالي 0.6% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1891.60 دولار.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس “كان الذهب في موقف دفاعي بعض الشيء. من الناحية الفنية، كان هناك إفراط شديد في الشراء، وعلى جانب أساسيات السوق، شهد الدولار تحركا صعوديا كبيرا أمس، وهو ما بدأ في التأثير على الذهب.

“من المرجح أن يتماسك الذهب حول مستوى 1900 دولار هذا لفترة أطول قليلا. ربما يمكن أن نرى البدء في التحرك صعودا مرة أخرى مع صدور المجموعة التالية من البيانات إذا أشارت لمزيد من الارتفاع في التضخم”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، في حين تقدمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.617%، وهو ما تترجم إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

غير أن تركيز المستثمرين ينصب على تقرير الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 27.64 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1175.44 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2814.36 دولار، إذ صعدت الأسعار بعدما توقعت شركة نورنيكل الروسية عجزا أكبر في 2021.

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