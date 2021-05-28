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أسهم اليابان تغلق على ارتفاع مع تنامي الرهانات على التعافي

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بموجة البيع التي أطلقها في الجلسة السابقة تعديل أجرته إم.إس.سي.آي، في حين أثار التقدم في طرح اللقاحات الإقبال على المخاطرة على أمل في انتعاش اقتصادي سريع.

وارتفع المؤشر نيكي 2.10% إلى 29149.41 نقطة، ليغلق فوق مستوى 29000 للمرة الأولى منذ العاشر من مايو/أيار، فيما ارتفع المؤشر توبكي الأوسع نطاقا 1.91 بالمئة إلى 1947.44 نقطة.

وسجل نيكي مكسبا أسبوعيا 2.94%، في حين أنهى توبكس الأسبوع بارتفاع 2.24%.

وقال مشاركون في السوق إن طرح لقاحات كوفيد-19 ساهم في جعل المعنويات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في أن تساعد حملة التطعيم المستمرة في تسريع الانتعاش الاقتصادي.

وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ كانت المكاسب الأكبر لأسهم شركات تصنيع المعادن غير الحديدية وشركات صناعة الصلب والآلات من بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة الرئيسية.

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