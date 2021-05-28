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تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
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استقبل ميناء دمياط 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4116 شاحنة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم /الجمعة/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 9260 طنا تشمل : 5680 طن فوسفات و 80 طن يوريا و 3500 طن علف بنجر ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و619 طنا تشمل: 4730 طن أبلاكاش و7200 طن خردة و1428 طن خشب زان و25519 طن ذرة و5000 طن قمح و742 طن حديد صاج.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 582 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وإيطاليا ونيوزيلاندا، وسنغافورة، وألمانيا، والصين،ومالطا، وإسبانيا، وفيتنام، وسلوفينيا، والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 448 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179 ألفا و99 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69 ألفا و199 طنا.

وغادر قطار بحمولة إجمالية 1317 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا ، و قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 21 حاوية 40 قدما قادما من السادس من أكتوبر.

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