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أسهم أوروبا تتجه صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق

الجمعة 28/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
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قفزت الأسهم الأوروبية في اتجاه أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الجمعة، وسط تفاؤل المستثمرين بالمزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة، لكن المخاوف من ارتفاع التضخم حدت من المكاسب قبيل صدور بيانات أمريكية هامة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 447.69 نقطة في التعاملات المبكرة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 447.86 نقطة في الجلسة السابقة. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

وقادت أسهم البنوك المكاسب المبكرة بارتفاعها 0.7%، في حين تقدمت أسهم الموارد الأساسية 0.4%، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

وارتفعت الأسهم العالمية على خلفية احتمال وجود المزيد من السيولة بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى لجعل الإنفاق الاتحادي ستة تريليونات دولار في 2022. ومن المتوقع أن يكشف بايدن النقاب عن أول ميزانية كاملة له في وقت لاحق من اليوم.

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