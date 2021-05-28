المجموعة العربية الإفريقية تدين إثيوبيا لوقوفها خلف الانتهاكات في إقليم تيجراي









تعرب المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان عن ادانتها للنظام الاثيوبي بعد صدور تقارير حول وقوع انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم قتل في إقليم "تيجراي" بشمال اثيوبيا.









وجاء في نص البيان الذي نشر اليوم الجمعة الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢١ : «نحن، المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان ذات العضوية الاستشارية بالأمم المتحدة ومقرنا في جنيف بسويسرا ندين النظام الاثيوبي إزاء التقارير الأخيرة المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ووقوع انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في تيجراي».





وأضاف البيان: «اننا نستنكر قتل المدنيين والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والقصف العشوائي والتهجير القسري لسكان تيجراي واللاجئين، لذا يجب على الحكومة الاثيوبية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي».





ومضى البيان يقول «إن الالتزامات الأخيرة التي تعهدت بها حكومة إثيوبيا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، لم تلتزم بها الحكومة».





ودعا البيان، الحكومة الاثيوبية على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، قائلا: «نحن قلقون بشأن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار ظروف الطوارئ في مناطق واسعة من وسط وشرق تيجراي».



