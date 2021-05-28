Advertisements

وزيرة الهجرة تبحث التعاون المشترك مع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب"

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
وزيرة الهجرة تبحث التعاون المشترك مع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب"

السفيرة نبيلة مكرم: نتطلع دائماً للعمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب لصالح المصريين بالخارج

وكيل لجنة العلاقات الخارجية: نلمس الدور الإيجابي لوزارة الهجرة خلال الخمس سنوات الماضية

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب وسيم فخري داود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، وذلك لبحث التعاون المشترك فيما يخص قضايا المصريين بالخارج، وتنسيق الجهود في إطار العمل على تلبية احتياجات المصريين في مختلف دول العالم.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، إن وزارة الهجرة في تطلع دائم للعمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب فيما يخص الملفات المرتبطة بمواطنينا بالخارج وفق رؤية موحدة وممتدة تستهدف تلبية احتياجاتهم، تلك الرؤية التي تنطلق من الاستراتيجية الوطنية لربط أبناء مصر خارجيا بموطنهم مصر.

واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال اجتماعها بالنائب وسيم فخري داود، عددا من الملفات والمبادرات التي تعمل عليها وزراة الهجرة خلال تلك الفترة، من بينها مبادرة "اتكلم عربي" التي تهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى أجيالنا الناشئة بالخارج، وما نفذته الوزارة من أنشطة وفعاليات تخدم أهداف المبادرة، كان آخرها إطلاق تطبيق "اتكلم عربي" كأول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية موجه لأبنائنا بالخارج، ويحافظ على الهوية المصرية والتعريف بحضارتنا وثقافتنا الممتدة.

وأضافت الوزيرة أن هناك عددا من المبادرات التي تستهدف دمج المصريين بالخارج بالمشروعات القومية تضمن لهم الاستفادة من النمو التي تحققه الدولة المصرية خلال تلك الفترة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية لتعريف المصريين بالخارج بطرق الاستثمار في البورصة، وإمدادهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع، هذا بالإضافة لمشاركة المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للمساهمة في توفير حياة أفضل لأهالي القرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أشاد النائب وسيم فخري داود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، بجهود وزارة الهجرة وما تقوم عليه من ملفات تخدم صالح أبنائنا بالخارج، وقد لمسنا ضرورة عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزراة خلال الخمس سنوات الماضية، والتي ساهمت بشكل واضح في خلق رابط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم مصر، ذلك الهدف المنشود الذي تسعى الدولة المصرية -ممثلة في وزارة الهجرة- في الوصول إليه.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب من الجميع التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهم لخدمة الأهداف ذات الصلة، والعمل على تضافر الجهود في تلك الملفات، حيث إن ملف المصريين بالخارج يعد واحد من أهم الملفات التي تستوجب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية حتى نتمكن من تلبية احتياجات مواطنينا بالخارج، والعمل على حل أية قضايا قد تواجههم.

أخبار تهمك

بعد رحيله.. تعرف على كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من كلوب بعد إعلان ليفربول عن ضم "كوناتي"

منذ 41 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. ليفربول يعلن عن توصله لاتفاق لضم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

وزارة الإسكان تصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء في 3 مدن

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة تهدد بقاء لجنة الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يستعد لخطف نجم ليستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إختراق الصفحة الشخصية لوزير الرياضة السابق وتعليق مجهول عن رشوة كبرى في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

منذ 40 دقيقة

تداول صور لتساقط قطع أثرية من مدرسة السلطان حسن.. وخبير يطالب الوزارة ببيان عاجل

منذ أقل من نصف ساعة

سر تخوف الأهلي بعد إصابة علي معلول

منذ 39 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. القبض على مدير مصنع بطاريات سيارات في الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يرفض مشاركة نجم الأهلي أساسياً أمام نهضة بركان

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:35 م

رئيس مدينة قليوب يكشف سبب العثور على "7 جماجم بشرية" أسفل الطريق الحر

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن الرحيل عن ناديه الإنجليزي

01:00 م

بعد رحيله.. تعرف على كشف حساب زيدان مع ريال مدريد

02:04 م

سر تخوف الأهلي بعد إصابة علي معلول

02:36 م

مفاجأة.. ليفربول يعلن عن توصله لاتفاق لضم أولى صفقاته الصيفية

02:47 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»