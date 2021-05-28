وزيرة الهجرة تبحث التعاون المشترك مع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب"





السفيرة نبيلة مكرم: نتطلع دائماً للعمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب لصالح المصريين بالخارج





وكيل لجنة العلاقات الخارجية: نلمس الدور الإيجابي لوزارة الهجرة خلال الخمس سنوات الماضية





استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب وسيم فخري داود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، وذلك لبحث التعاون المشترك فيما يخص قضايا المصريين بالخارج، وتنسيق الجهود في إطار العمل على تلبية احتياجات المصريين في مختلف دول العالم.





من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، إن وزارة الهجرة في تطلع دائم للعمل المشترك مع أعضاء مجلس النواب فيما يخص الملفات المرتبطة بمواطنينا بالخارج وفق رؤية موحدة وممتدة تستهدف تلبية احتياجاتهم، تلك الرؤية التي تنطلق من الاستراتيجية الوطنية لربط أبناء مصر خارجيا بموطنهم مصر.





واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال اجتماعها بالنائب وسيم فخري داود، عددا من الملفات والمبادرات التي تعمل عليها وزراة الهجرة خلال تلك الفترة، من بينها مبادرة "اتكلم عربي" التي تهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى أجيالنا الناشئة بالخارج، وما نفذته الوزارة من أنشطة وفعاليات تخدم أهداف المبادرة، كان آخرها إطلاق تطبيق "اتكلم عربي" كأول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية موجه لأبنائنا بالخارج، ويحافظ على الهوية المصرية والتعريف بحضارتنا وثقافتنا الممتدة.





وأضافت الوزيرة أن هناك عددا من المبادرات التي تستهدف دمج المصريين بالخارج بالمشروعات القومية تضمن لهم الاستفادة من النمو التي تحققه الدولة المصرية خلال تلك الفترة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية لتعريف المصريين بالخارج بطرق الاستثمار في البورصة، وإمدادهم بكافة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع، هذا بالإضافة لمشاركة المصريين بالخارج في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للمساهمة في توفير حياة أفضل لأهالي القرى الأكثر احتياجاً.





من جانبه، أشاد النائب وسيم فخري داود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، بجهود وزارة الهجرة وما تقوم عليه من ملفات تخدم صالح أبنائنا بالخارج، وقد لمسنا ضرورة عدد من المبادرات التي أطلقتها الوزراة خلال الخمس سنوات الماضية، والتي ساهمت بشكل واضح في خلق رابط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم مصر، ذلك الهدف المنشود الذي تسعى الدولة المصرية -ممثلة في وزارة الهجرة- في الوصول إليه.





وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب من الجميع التعاون والتنسيق المشترك فيما بينهم لخدمة الأهداف ذات الصلة، والعمل على تضافر الجهود في تلك الملفات، حيث إن ملف المصريين بالخارج يعد واحد من أهم الملفات التي تستوجب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية حتى نتمكن من تلبية احتياجات مواطنينا بالخارج، والعمل على حل أية قضايا قد تواجههم.