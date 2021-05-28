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محافظ بورسعيد يتابع استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك

الجمعة 28/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعا مع مسؤولي شركة الهدى للحوم إحدى كبرى شركات اللحوم، في إطار استعدادات المحافظة المبكرة لعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الأستاذ محمد بلحة رئيس مجلس إدارة الشركة.

واستعرض المحافظ مع ممثلي الشركة معدلات العمل بالشركة خلال المرحلة المقبلة استعدادا لتوفير كميات كبيرة من اللحوم وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وكذلك إجراءات توريد كميات كبيرة من العجول لمحطة تسمين الماشية بالقابوطي الجديد.

وأكد، أن محطة تسمين الماشية التي تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية ستوفر حوالي ٢٠٠٠ رأس ماشية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا على أن المحطة توزع لعدد من المحافظات وكذلك منافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلي، مؤكدا على توفير كافة الدعم للمحطة لتوفير كافة المتطلبات من الماشية خلال عيد الأضحى.

وأشار المحافظ، إلى أن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

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